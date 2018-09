TC Tournai - 12 mois de prison pour des coups portés à des ambulanciers à Lessines

(Belga) Le tribunal correctionnel de Tournai a infligé, par défaut, une peine de 12 mois de prison ferme à un homme coupable d'avoir porté des coups à des ambulanciers à Lessines, en mars 2015. Récidiviste, le coupable écope aussi d'une amende de 300 euros. Pour l'avocat des ambulanciers, condamner le prévenu était "une question de principe".

"Le prévenu n'a eu aucun respect pour les ambulanciers et les pompiers de Lessines, et il ne manifeste pas plus de respect envers la justice en ne venant pas à son procès. Cette affaire est une question de principe. Le prévenu doit savoir que les hommes et les femmes qui travaillent pour les services de secours risquent leur vie chaque jour pour sauver celle des autres. Il faut avoir du respect pour ces gens", avait commenté Me Gérard Rivière. Le 8 mars 2015, le prévenu avait appelé les secours car son papa avait fait un malaise. Ivre, il a maltraité un secouriste et lui a donné un coup, avant de s'en prendre à sa collègue. L'homme avait déjà été condamné pour des coups en 2013 ainsi que pour des outrages. (Belga)