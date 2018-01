TC Tournai - Suspecté jadis d'être le dépeceur de Mons, Léopold le Gitan risque 5 ans de prison

(Belga) Suspecté jadis d'être le dépeceur de Mons, ce criminel jamais identifié qui a tué cinq femmes à Mons dans les années 90, Léopold B. dit "le Gitan" risque une peine de cinq ans de prison devant le tribunal correctionnel de Tournai. Lui et sa compagne sont poursuivis pour séquestration, traitements inhumains et dégradants, coups et blessures sur quatre personnes vulnérables. Les faits ont eu lieu à Comines. Le jugement est attendu le 5 février.

"Le Gitan" s'était installé à Comines avec sa nouvelle compagne, une mère de sept enfants originaire de Liège. Le couple est soupçonné d'avoir profiter de la faiblesse de quatre personnes rencontrées dans des milieux marginalisés. Parmi les victimes, une jeune femme dit avoir subi des brimades, des coups et des humiliations. Léopold et son fils, qui encourt trois ans de prison, seraient les auteurs d'un tatouage graveleux dessiné sur son bras. Selon le ministère public, la jeune femme avait le choix entre ce tatouage et le dépeçage de son corps. Une proposition étrange, d'autant plus que le Gitan a été suspecté un temps d'être de le dépeceur de Mons. Lundi, Léopold B. a nié les faits qui lui sont reprochés. Il a avoué avoir porté un coup de poing à une victime et un sursis a été plaidé par son avocat. (Belga)