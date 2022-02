Tempête Eunice - Les pompiers de Bruxelles sont intervenus à 500 reprises en raison de la tempête Eunice

(Belga) Les pompiers bruxellois ont mené vendredi environ 500 interventions dans la capitale en raison de la tempête Eunice, qui a traversé le pays dans l'après-midi. La majorité des opérations de secours sont encore en cours, ont-ils indiqué samedi.

Au total, 176 interventions sont terminées. La majorité de celles-ci concernaient des objets divers balayés par le vent et des arbres déracinés. Au moins une rue a été inondée en raison d'une bouche d'égout bouchée. "Les opérations ont été interrompues pendant la nuit par mesure de sécurité pour le personnel, parce que les personnes ayant signalé un problème n'étaient plus joignables ou pour ne pas imposer de nuisances sonores au voisinage", a détaillé le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw. Les pompiers ont repris leur labeur aux premières lueurs du jour. S'il reste plus de 300 interventions à mener, "aucun blessé grave n'est à déplorer", s'est réjoui M. Derieuw. Vendredi après-midi, un gardien de la paix a été blessé par des éclats de verre après qu'un motocycliste a perdu le contrôle de son scooter, emboutissant un abribus. Il a été pris en charge par une ambulance. La balustrade en verre d'un restaurant de l'avenue Louise menaçait par ailleurs de s'effondrer sur la voirie, mais elle a finalement cédé du côté du toit de l'établissement. Sur place, les pompiers ont constaté que le toit d'un bâtiment voisin était sur le point de s'envoler et ont dès lors pu éviter plus de casse. Sur le boulevard du Jardin Botanique, les pompiers sont intervenus pour sécuriser un panneau publicitaire niché au 17e étage de la tour P&V et qui menaçait également de s'envoler. À Anderlecht, une partie d'une terrasse située sur le quai Fernand Demets a été arrachée par le vent, atterrissant dans le canal. (Belga)