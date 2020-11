Tentative d'enlèvement d'une enfant de 12 ans à Waremme il y a un mois

(Belga) La police a lancé vendredi un appel à témoins pour une tentative d'enlèvement d'une jeune fille âgée de 12 ans à Waremme le 6 octobre dernier.

Les faits sont survenus vers 15h55 Place du Roi Albert 1er à Waremme. L'auteur se déplaçait à bord d'une camionnette blanche de type Sprinter, Vivaro ou Transit. Le véhicule présente des dommages à l'arrière droit, a des vitres teintées à l'arrière et est muni de barres de toit argentées. Deux dés transparents de couleur rouge étaient suspendus au rétroviseur de l'habitacle, précisait vendredi la police, à la demande du parquet de Liège. L'auteur est âgé entre 20 et 40 ans et est ventripotent. Il a les cheveux blonds, porte une barbe naissante claire et a d'épais sourcils. Il a un tatouage sur l'avant-bras gauche. Il portait une bague de couleur or à la main droite. Il s'exprime en français avec un accent. Lors de ce fait, deux précieux témoins sont intervenus, complète samedi la police. Il s'agit de deux jeunes filles. L'une d'elles se prénomme Charline. Elle est de corpulence mince et a les cheveux blonds portés en queue de cheval. Elle était vêtue d'un T-shirt, d'un jeans et d'une veste en jeans. Il est demandé à ces deux jeunes filles de se manifester auprès des services de police. Toute personne reconnaissant cet individu ou ayant des informations sur ces faits est invitée à prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800/30.300. Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu. (Belga)