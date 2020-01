Tentative de braquage d'une station-service à La Louvière: reconnaissez-vous cet homme (vidéo)?

À la requête du Parquet du Hainaut, division Mons, la police demande de diffuser l'avis suivant.

Le dimanche 28 octobre 2018 vers 20h50, à La Louvière, une tentative de vol à main armée à été commise à la station essence Q8 située Chaussée de Jolimont.

Un individu s'avance calmement à pied vers la station. Il patiente quelques instants devant l'entrée, puis une fois devant la porte automatique, il abaisse sa cagoule maladroitement et pénètre dans le commerce. Il se rend directement vers le comptoir et exige le contenu de la caisse, mais celle-ci est fermée et l'employée ne peut pas l'ouvrir.

L'auteur insiste et fait mine d'être armé. L'employée déclenche alors l'alarme mais l'individu essaye malgré tout d'ouvrir la caisse, en vain. Suite à quoi, il quitte les lieux et prend la fuite à pied.

L'auteur mesure entre 1m80 et 1m85 et est de corpulence robuste. Au moment des faits, il portait un pantalon de jogging foncé avec un bande rouge et une veste matelassée grise avec l'inscription « Le Coq Sportif » dans le dos.

Témoignages

Si vous reconnaissez cet individu ou si vous avez des informations sur ce fait, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800 30 300. Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu.