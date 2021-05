Tentative de meurtre à Jemeppe-sur-Sambre: avez-vous des informations?

A la demande du parquet de Namur, nous diffusons l'avis suivant:

Le mercredi 28 avril 2021 vers 14h50, une dame âgée de 33 ans a été victime d’une tentative de meurtre dans son habitation située rue Fonds-des-Cuves à Jemeppe-sur-Sambre.

L’auteur s’est présenté au domicile de la victime et quand celle-ci a ouvert la porte d’entrée, l’individu a repoussé la porte contre elle et a ensuite tenté de l’étrangler.

L’auteur mesure entre 1m70 et 1m80 et est de corpulence forte. Au moment des faits, il était vêtu d’un pantalon en jeans bleu clair et de baskets noires.

Les enquêteurs recherchent de précieux témoins qui auraient vu un individu ou des agissements suspects à proximité du domicile de la victime le 28 avril 2021 entre 12h00 et 16h00.

Témoignage

Si vous avez des informations sur ce fait, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800/30 300. Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu.