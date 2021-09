Tentative de meurtre à Seraing

(Belga) Une tentative de meurtre a eu lieu vendredi soir à Seraing (province de Liège), indique samedi après-midi le parquet de Liège. Il y a deux blessés, dont un grièvement.

Une bagarre a éclaté vendredi soir entre deux hommes en séjour illégal à Seraing. La cause de la bagarre serait liée à une querelle qui aurait mal tourné. L'un des deux hommes, armé d'un couteau, a poignardé l'autre d'un coup dans le dos. Ce dernier a été transporté à l'hôpital dans un état critique. Samedi, le parquet a annoncé que ses jours n'étaient plus en danger après une opération. Il devait être auditionné samedi après-midi. L'homme qui possédait l'arme blanche, âgé d'une vingtaine d'année, a également été blessé, mais plus légèrement. Il a été privé de liberté pour tentative de meurtre. Il sera déféré devant un juge d'instruction avant dimanche soir. Samedi soir, les motifs de la dispute n'étaient pas toujours pas connus. (Belga)