Tentative de meurtre au couteau à Cuesmes sur l'homme dont il tentait de conquérir la compagne

Une peine de huit ans de prison a été réclamée, lundi, par le ministère public contre un Montois né en 1986, poursuivi devant le tribunal correctionnel du Hainaut, division de Mons, pour une tentative de meurtre qui s'est déroulée la nuit du 28 au 29 juillet 2021 à Cuesmes (Mons). Des menaces et le port d'un couteau sont aussi reprochés au prévenu qui est en état de récidive puisqu'il avait déjà été condamné à une peine de 20 mois avec sursis pour vol avec violence.

Le 29 juillet, le prévenu s'est présenté à la police, déclarant que la victime l'avait menacé de mort, à plusieurs reprises, et qu'elle s'était présentée chez lui, armée d'un pied-de-biche. Il a déclaré que la victime s'était blessée elle-même.

L'origine de la rixe est une rivalité amoureuse, l'auteur des faits ayant tenté d'approcher la compagne de la victime.

Pour le ministère public, l'intention de tuer ne fait aucun doute en raison de l'arme, des menaces et de la zone visée. La victime avait une plaie impressionnante dans la nuque. "Il a profité que la victime soit déséquilibrée pour la frapper dans la nuque. Il pouvait attendre la police, qu'il avait appelée une minute plus tôt, dans son logement", a déclaré le substitut du procureur qui a écarté toute cause d'excuse.

Me Discepoli a plaidé l'acquittement sur base de la légitime défense. À défaut, il estime au moins qu'il y a une provocation dans le chef de la victime. "Je suis convaincu que la victime était déterminée, compte tenu des messages envoyés à mon client avant les faits et des coups qu'il lui a portés quelques jours plus tôt. Cette nuit-là, la victime est venue briser les volets de l'appartement de mon client avec un pied-de-biche" a-t-il déclaré.

L'intention d'homicide est contestée par la défense qui précise que le médecin légiste ne dit pas si le coup était susceptible de provoquer la mort. Une requalification en coups a été plaidée à titre subsidiaire et un sursis probatoire a été réclamé pour celui qui est détenu depuis le 31 juillet 2021.

Le jugement sera prononcé le 22 novembre.