Terrorisme: sept ministres européens s'engagent à améliorer l'assistance aux victimes

(Belga) Sept ministres européens de la Justice, réunis lundi à Paris pour une conférence sur la lutte contre le terrorisme, se sont engagés à améliorer l'assistance aux victimes dans les affaires transnationales, selon une déclaration politique commune.

La ministre française Nicole Belloubet a reçu ses homologues allemand, Katarina Barley, belge, Koen Geens, espagnol, Dolores Delgado, italien, Alfonso Bonafede, luxembourgeois, Felix Braz et néerlandais, Ferdinand Grapperhaus. Le président d'Eurojust, l'organe judiciaire européen, Ladislas Hamran, était également présent. "De notre union pourra résulter une plus grande force dans la lutte contre le terrorisme", a déclaré Nicole Belloubet lors d'un point presse, à l'issue de la conférence. "Nous nous engageons à améliorer l'assistance et le soutien aux victimes du terrorisme, en particulier dans les affaires transnationales, et à faciliter la coordination de nos structures et de nos services de soutien mis en place au niveau national", indique la déclaration politique diffusée lundi soir. En juin, la France, l'Allemagne, l'Espagne et la Belgique ont décidé de créer un registre judiciaire européen, tenu par Eurojust, afin de renforcer le partage d'informations en matière de terrorisme. Les sept ministres ont confirmé lundi leur "volonté" de créer ce registre. Il devra permettre de faciliter la transmission sur toutes les enquêtes en cours en matière de terrorisme en Europe et de recouper les informations entre plusieurs Etats pour compléter les dossiers. Ce registre "devrait être mis en place selon un calendrier ambitieux et réaliste", préconisent les responsables européens. "Nous invitons les autorités budgétaires de l'Union européenne à affecter des ressources budgétaires et humaines suffisantes à cette priorité", écrivent les ministres. Ils souhaitent par ailleurs oeuvrer pour le "retrait des contenus terroristes sur internet". "Cela reste une grande préoccupation", a réagi lors du point presse Laurent Nuñez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur. "Malgré les efforts qui ont été faits, il reste encore beaucoup de contenu sur internet. Or la menace terroriste est toujours présente et elle se nourrit de cette propagande", a-t-il ajouté. (Belga)