Test-Achats plaide la recevabilité de son action contre Groupon

(Belga) L'association de défense des consommateurs Test-Achats a plaidé la recevabilité de son action contre Groupon, jeudi, devant le tribunal civil de Bruxelles.

Le tribunal devra en effet examiner si l'action en réparation collective introduite remplit les conditions de recevabilité, à la fois en ce qui concerne la faute sur laquelle s'appuie Test-Achats mais aussi sur la qualité de l'association en tant que représentant du groupe de personnes lésées. Test-Achats a introduit une action contre Groupon qui avait refusé d'indemniser des personnes pour une livraison de langes qui n'a jamais eu lieu. Test-Achats avait décidé, en août dernier, de lancer une action collective contre Groupon, un site web qui propose différents biens et services à prix réduits en fonction du nombre de personnes intéressées par les achats. En cause, des commandes de langes via Groupon qui n'ont jamais été livrées, ou pas suffisamment. En 2016, plusieurs personnes avaient versé chacune à Groupon une somme de 300 euros pour une livraison mensuelle, durant un an, de langes à des prix défiant toute concurrence, via un partenaire de Groupon, Luierbox. Malheureusement pour les consommateurs, les langes n'ont jamais, ou presque jamais, été livrés. Au départ, la société Luierbox avait avancé diverses explications justifiant la non livraison, mais peu de temps après, celle-ci était tout simplement injoignable. Plusieurs consommateurs dupés s'étaient alors regroupés sur les forums et réseaux sociaux, celui de Facebook atteignant à lui seul plus de 2.500 personnes. (Belga)