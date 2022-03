Texas: un adolescent de 13 ans impliqué dans un drame routier qui a fait neuf morts

(Belga) Un garçon de 13 ans était au volant d'un pick-up dont la collision avec une camionnette qui transportait une équipe de golf universitaire au Texas a fait neuf morts, ont annoncé jeudi les autorités.

Six membres de l'équipe de golf d'une université du Nouveau-Mexique et leur entraîneur sont décédés dans l'accident, qui s'est produit mardi soir dans l'ouest du Texas, selon la police. L'adolescent de 13 ans et son père, âgé de 38 ans, ont eux aussi péri. Le soir du drame, le pick-up dans lequel ils se trouvaient s'est déporté sur la voie de circulation opposée, percutant de plein fouet la camionnette, d'après les autorités texanes. Les deux véhicules ont alors pris feu. Le jeune adolescent se trouvait au volant au moment de l'accident, a affirmé Bruce Landsberg, du Conseil national de la sécurité des transports américains, à la chaîne locale KWES TV. A 13 ans, conduire n'est pas autorisé au Texas. Il faut attendre 15 ans pour obtenir un permis de conduite accompagnée et ainsi prendre la route aux côtés d'un adulte titulaire du permis. Le pneu avant gauche du pick-up semble avoir éclaté avant l'accident, survenu alors que les deux véhicules roulaient à une vitesse élevée, a précisé Bruce Landsberg. Deux étudiants canadiens sont encore hospitalisés dans un état critique. (Belga)