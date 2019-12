Thierry Bourgard, l'un des assassins de Marc et Corine, est mort

Thierry Bourgard est décédé ce jeudi à la prison de Marche-en-Famenne. Le détenu avait défrayé la chronique en 1992. À l'époque, avec son complice Thierrry Muselle, il avait tué un jeune couple de Plombières: Marc et Corine. Les victimes avaient été séquestrés et assassinées.

Avec Thierry Muselle, il avait été reconnu coupable des assassinats commis en juillet 1992 de Marc Kistemann et Corine Malmendier.

À la suite de cette affaire, l'association "Marc et Corine" fut fondée par le père de Corine, Jean-Pierre Malmendier, et par celui de Marc, François Kistemann. Elle prit position pour des mesures plus strictes concernant la liberté conditionnelle et pour le soutien aux familles d'enfants victimes de violences ou disparus.