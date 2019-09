Thimougies: le couple a été tué par arme blanche

(Belga) L'homme et la femme âgés d'une soixantaine d'années retrouvés morts dans leur habitation de Thimougies (Tournai) vendredi ont été tués par arme blanche, a indiqué dimanche le procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire de Tournai-Mons. "L'enquête se poursuit", a-t-il ajouté.

"Aucune piste n'est privilégiée et aucune arrestation n'est intervenue. Les victimes ont été tuées, probablement mercredi ou jeudi dernier. Nous attendons toujours les résultats des analyses médico-légales pour pouvoir préciser la date des décès", a précisé le procureur du Roi. Un point presse aura lieu lundi à 16h00 au palais de justice de Tournai. Les corps sans vie de Henry Vanlerberghe (69 ans) et de son épouse Lena Vangheluwe (66 ans) ont été retrouvés vendredi matin dans leur villa de la rue de Saucelle à Thimougies. Originaire de Kluisbergen, en Flandre orientale, ce couple de maraîchers vivait depuis quinze ans à Thimougies. Étonnés de ne pas recevoir leur café matinal, ce sont des ouvriers qui travaillaient sur un chantier jouxtant la villa qui ont informé, dès jeudi, le neveu des victimes. Celui-ci s'est rendu sur place et a aperçu son oncle qui semblait se reposer dans un fauteuil. Vendredi matin, voyant que son oncle était toujours dans la même position, le neveu a alerté les forces de l'ordre qui ont fait la macabre découverte. Jeudi, le cadavre du fils de Lena Vangheluwe, un des deux enfants qu'elle avait eus d'un premier mariage, a été repêché dans l'Escaut à Audenarde, un jour avant que les corps de sa mère et de son beau-père soient retrouvés dans leur maison à Thimougies. Mais selon le procureur du Roi, aucun lien ne permet à ce stade d'associer les deux affaires.