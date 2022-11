Thomas Schmid ne témoignera pas contre l'ancien chancelier autrichien accusé de corruption

(Belga) Thomas Schmid, l'ex-homme de confiance de l'ancien chancelier d'Autriche Sebastian Kurz, ne témoignera pas devant la commission corruption du parti conservateur de l'ex-chancelier, l'ÖVP. Thomas Schmid a décidé de ne pas comparaître, car il risquerait de s'incriminer lui-même, a-t-il déclaré.

Cette commission d'enquête, qui œuvre depuis un an, devrait permettre d'éclairer la situation sur les allégations de corruptions émises contre d'anciens ministres de l'ÖVP, dont l'ancien chancelier. Au départ, la commission ne voulait pas entériner le refus de Thomas Schmid, son président Doris Bures déclarant même que l'ancien bras droit de Sebastian Kurz s'exposerait à des sanctions administratives s'il refusait sans raison de témoigner. Finalement, M. Schmid ne se présentera pas. Pourtant, le témoignage de Thomas Schmid, l'ancien responsable de ÖBAG, la société holding appartenant à l'État autrichien, était très attendu. Il avait auparavant fourni différents détails sur les accusations contre Sebastian Kurz. Celui-ci aurait, notamment, financé avec l'argent des contribuables des sondages électoraux en sa faveur dans un tabloïd. Thomas Schmid a également accusé d'autres représentants politiques et entrepreneurs d'ÖVP d'ingérence dans les affaires fiscales, ainsi que d'avoir attribué illégalement certains postes. Sebastian Kurz et les autres personnes visées ont rejeté toutes ces allégations.