Tirs lundi soir à Molenbeek: un homme touché à la jambe hospitalisé

Un homme a été blessé par balles lundi soir, peu après 21h00, à hauteur du carrefour formé par la chaussée de Merchtem et la rue Piers à Molenbeek-Saint-Jean, selon une information diffusée mardi par les journaux La Capitale et Het Nieuwsblad et confirmée par le parquet de Bruxelles.



La victime a été touchée à la jambe. Elle a été emmenée à l'hôpital. Ses jours ne sont pas en danger. Le parquet de Bruxelles a indiqué que deux coups de feu ont été entendus vers 21h10 chaussée de Merchtem. À leur arrivée sur place, les policiers ont trouvé une personne blessée à la jambe, qui a été prise en charge par les secouristes. Un périmètre de sécurité a été établi. Le laboratoire de la police fédérale et un expert balistique sont descendus sur place. Une analyse des images des caméras de surveillance a été ordonnée. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de cette affaire et ses liens éventuels avec de précédents incidents de tir survenus dans la commune depuis septembre.