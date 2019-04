Tournai: un jeune de 18 ans écope de huit ans de prison pour viol et torture

Le tribunal correctionnel de Tournai a prononcé jeudi une peine de huit ans de prison ferme contre un homme âgé de 18 ans qui était poursuivi pour des faits de mœurs, de vol avec violence et torture. Les faits se sont déroulés la nuit du 30 et 31 octobre 2018, à Leuze-en-Hainaut. Pour le tribunal, le but du condamné était de détruire moralement la victime, laquelle a gardé de graves séquelles psychologiques de cette agression.

La nuit des faits, le prévenu et un mineur avaient fait vivre l'enfer à un autre jeune. Ils lui ont porté des coups, l'ont menacé de mort, lui ont rasé les cheveux puis brûlé le crâne après avoir aspergé sa tête de parfum. Ensuite, ils l'ont obligé à se masturber tout en le filmant, et l'ont sodomisé. Ils lui ont aussi cassé deux dents. Ensuite, le condamné et son complice avaient emmené la victime à la banque afin de retirer de l'argent avec la carte bancaire de sa mère. Une somme de 600 euros a été volée. Lors de sa mise sous mandat d'arrêt, le prévenu s'était emporté contre la justice.

Jeudi, il a quitté la salle d'audience sous escorte policière en exhibant un grand sourire. Un sourire qu'il avait déjà affiché après le réquisitoire du ministère public. "On est devant quelqu'un qui représente un danger pour la société. Il n'a aucune résistance à la frustration. Il est cruel avec ses victimes. Je pourrais aller jusqu'à 20 ans de prison mais je vais tenir compte de l'absence d'antécédents et je ne vais requérir que 10 ans, ce qui est déjà très lourd", avait déclaré le procureur.