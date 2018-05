Tous les policiers ont désormais quitté l'hôpital de la Citadelle à Liège

(Belga) Les trois policiers qui étaient encore hospitalisés mercredi au CHR de la Citadelle ont désormais quitté l'hôpital, a précisé mercredi en fin d'après-midi la porte-parole du CHR de la Citadelle.

Mardi matin, à la suite de l'attaque terroriste survenue sur le boulevard d'Avroy, quatre policiers ont été blessés par balle lorsque l'auteur, Benjamin Herman, est sorti de l'athénée Léonie de Waha en faisant feu vers les forces de l'ordre. L'un a été blessé sérieusement au bras puisque l'artère fémorale a été touchée et les autres au niveau des jambes. Mardi, l'un des quatre policiers a quitté l'hôpital en fin de journée ainsi que la femme de ménage employée à l'athénée Léonie de Waha prise en otage et qui, selon les explications du ministre de l'Intérieur Jan Jambon, a fait preuve de courage en discutant avec le tireur afin de le raisonner. Les trois autres policiers ont été maintenus à l'hôpital pour la nuit. Mercredi, deux policiers ont quitté le CHR en début de journée tandis que le troisième, et dernier, a pu rentrer chez lui dans le courant de l'après-midi.