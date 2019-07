Tragique accident de la route en Espagne: un enfant belge de 2 ans décède

Trois personnes sont mortes dans un grave accident de la route survenu dimanche entre un voiture immatriculée en Belgique et un véhicule néerlandais sur l'AP-7 à hauteur d'El Campello (Alicante), en Espagne. L'une des victimes est un petit Belge âgé d'environ 2 ans, affirment plusieurs médias locaux.



La collision s'est produite peu après 15h00 au point de jonction entre l'AP-7 et l'A-70. Les deux véhicules ont été totalement détruits par le choc. Le trafic en direction d'Alicante a été interrompu un bon moment et n'a repris que vers 18h00. Les victimes n'avaient pas leurs documents d'identité avec eux. Outre les trois morts, l'accident a fait trois blessés. La cause de la collision demeure un mystère, a indiqué la Guardia Civil.