Traian Zoltan avait été retrouvé mort dans une cabane en bois à Bruxelles: les peines de ses meurtriers sont tombées

La cour d'assises de Bruxelles a condamné, vendredi, Nicolae Dragu à 15 ans de prison et Vasile Zaharia à 5 ans de prison. Les deux hommes ont été reconnus coupables par le jury, jeudi soir, du meurtre de Traian Zoltan. Celui-ci avait été découvert mort dans une cabane de fortune sur le boulevard de l'Empereur à Bruxelles, le 17 septembre 2018.

Nicolae Dragu a fait preuve d'acharnement

La cour a reconnu aux deux coupables plusieurs circonstances atténuantes et a prononcé une peine de 15 ans de prison pour l'un et une peine de 5 ans de prison pour l'autre.

Concernant Nicolae Dragu, elle a pris en considération son parcours de vie difficile, ses carences affectives, le fait qu'il était considéré comme correct et serviable, mais aussi sa volonté de s'en sortir.

Concernant Vasile Zaharia, la cour a tenu compte également de son parcours de vie difficile mais aussi de l'absence d'antécédents judiciaires dans son chef et de son comportement exemplaire en prison.

Pour déterminer les peines à prononcer, juges et jurés ont retenu que les faits commis sont d'une extrême gravité. "Nicolae Dragu a fait preuve d'acharnement en frappant à diverses reprises la victime. La réaction qu'il a adoptée face à une frustration est inadmissible. Il représente en ce sens un danger pour la société. Néanmoins, malgré sa fuite après les faits, il a reconnu son implication et a formulé des regrets qui paraissent sincères", ont-ils relevé. "Vasile Zaharia a manqué de prise de conscience face à la gravité des faits commis, mais il a également formulé des regrets qui paraissent sincères. Il a dénoncé le crime, et son implication paraît moindre que celle de Nicolae Dragu. Il démontre aussi un potentiel de réinsertion sociale", ont poursuivi juges et jurés.

Traian Zoltan, 50 ans, avait été retrouvé mort dans une cabane

Nicolae Dragu, âgé de 44 ans, et Vasile Zaharia, âgé de 53 ans, ont été reconnus coupables du meurtre de Traian Zoltan, âgé de 50 ans, commis la nuit du 15 au 16 septembre 2018 à Bruxelles. Le corps sans vie de la victime avait été découvert à l'intérieur d'une cabane en bois, située le long du Boulevard de l'Empereur à Bruxelles, le 17 septembre. Elle était décédée des suites de coups par objet contondant et de manoeuvres d'étouffement, associées à une intoxication alcoolique sévère et à une fragilité cardiaque.

Lors de sa première audition, Vasile Zaharia, qui est à l'origine de l'appel passé aux services de secours, avait déclaré qu'il avait passé la nuit du 15 au 16 septembre dans cet abri de fortune, en compagnie de Nicolae Dragu et de Traian Zoltan. Ils avaient consommé de la bière et de la vodka puis ses deux comparses s'étaient disputés pour une question d'argent.

Nicolae Dragu, quant à lui, avait été arrêté en France une quinzaine de jours après les faits. Il avait confirmé s'être disputé avec Traian la nuit dont il est question, l'avoir giflé puis l'avoir frappé avec un tuyau en plomb à plusieurs reprises dans les bras et les jambes. Il avait ajouté que Vasile avait ensuite également donné plusieurs coups à la victime avec cet objet.

Réinterrogé, Vasile Zaharia avait alors admis avoir donné un coup à la victime, au niveau de la plante des pieds. Mais il est revenu sur cette déclaration devant la cour d'assises, affirmant avoir été arrêté par Nicolae Dragu dans son geste de frapper Traian Zoltan. Les deux hommes avaient déclaré qu'ils en voulaient à la victime parce qu'ils la suspectaient d'avoir commandité des vols d'objets et d'argent qui leur appartenaient, plusieurs mois auparavant.