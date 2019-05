Transparencia et la Ville de Namur ont trouvé un accord

(Belga) Transparencia ne publiera plus les documents relatifs aux conseils communaux de la Ville de Namur, a indiqué jeudi le responsable de son antenne namuroise, Daniel Durvaux, confirmant une information de la Dernière Heure. Un accord a été trouvé.

En avril, l'association militant pour la transparence des communes avait indiqué qu'elle continuerait à publier les documents au regard d'un jugement qu'elle estimait lui être favorable. Une réaction peu appréciée par la Ville de Namur, qui a mis en avant les risques liés à des documents confidentiels et à la protection de la vie privée. Les deux parties sont finalement arrivées à s'entendre à la suite d'un entretien. Transparencia s'engage ainsi à ne plus rendre les documents publics jusqu'à nouvel ordre, alors que la commune s'engage à accélérer son processus en vue de publier elle-même les documents non litigieux. "Nous sommes heureux d'avoir enfin pu entamer un dialogue constructif", a déclaré jeudi Mr. Durvaux. "Les autorités communales semblent vraiment vouloir avancer sur ce dossier", a-t-il ajouté. "Nous espérons maintenant que les promesses qui nous ont été faites vont être tenues." "Je peux confirmer que l'administration y travaille déjà et il est probable que la publication se fera par étapes", a de son coté réagi Patricia Grandchamps dans la Dernière Heure. La première échevine, en charge de la participation citoyenne, a également rappelé que le conseil communal devrait être diffusé en direct sur son site internet dès le mois de juin. (Belga)