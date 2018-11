Tribunal de Charleroi: une mère poursuivie pour ne pas avoir nourri ses trois enfants

Une mère de trois enfants a comparu mardi devant le tribunal correctionnel de Charleroi pour avoir privé d'alimentation ses trois enfants. L'état physique de l'aîné, qui s'était presque évanoui à l'école, avait attiré l'attention de la direction qui avait prévenu les autorités. Le parquet a requis une peine ferme à l'encontre de la prévenue, qui a depuis les faits disparu dans la nature.



L'institutrice maternelle de William, cinq ans, avait tiré la sonnette d'alarme en octobre 2016. L'enfant était amorphe, maigre comme un clou, avait du mal à enfiler son manteau et s'endormait sur sa chaise. Alertées, les autorités ont constaté que son frère et sa soeur étaient également dénutris, ce qui avait entraîné leur hospitalisation durant près de deux mois.

Leur mère, Nathacha P., était à l'époque sans-abri et était hébergée dans un refuge, une "maison maternelle". "Elle faisait croire au personnel qu'elle alimentait ses enfants correctement. Elle ne nettoyait sa chambre qu'en cas d'inspection", a souligné Me Mohymont, tuteur ad hoc des trois bambins.

Le parquet a souligné que les enfants avaient déjà subi une hospitalisation en juin 2016 et que des carences avaient alors été relevées. "Un traitement avait été prescrit mais n'avait jamais été administré par la prévenue. Elle donnait le change en plaçant des tartines dans la boîte de William qui ne se nourrissait que de lait chocolaté", a-t-il illustré. "Les rares fois où elle cuisinait, c'était pour préparer des fricadelles ou des raviolis en boîte. Elle avait la possibilité de recevoir des fruits et légumes de la maison maternelle, mais elle n'en prenait jamais. L'un des enfants survivait en grappillant la nourriture de ses condisciples à l'école. Quant à William, il présentait les signes d'anorexie mentale et rejetait tout autre aliment que le lait."

Au terme de son réquisitoire, le parquet a requis une peine dissuasive et ferme contre la prévenue qui a disparu de la circulation. Les trois enfants, eux, sont placés. Leur père devrait bientôt récupérer leur garde. Jugement le 8 janvier.