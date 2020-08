Trois accidents sur la E40 vers Bruxelles et sur le ring extérieur de la capitale: un motard perd la vie

Le trafic à destination et autour de Bruxelles est très perturbé suite aux trois accidents survenus ce lundi matin. L'un d'entre eux s'est produit sur le ring extérieur, près de Beersel, et deux autres se sont déroulés à un kilomètre l'un de l'autre, sur la E40 en direction de Bruxelles, près de Ternat. C'est à cet endroit que se concentrent les plus gros ralentissements, selon le Vlaams Verkeerscentrum (Centre flamand du trafic). L'un des accidents à Ternat a entraîné la mort d'un motocycliste, rapporte la police fédérale.



L'accident sur le ring extérieur a eu lieu vers 09h00. Une camionnette s'est renversée sur le flanc tandis que sa remorque s'est retrouvée à l'envers, dans des circonstances qui restent à déterminer. On ignore encore si des victimes sont à dénombrer, mais en raison de l'accident, deux voies de circulation ont été bloquées. Le Centre flamand du trafic conseille d'éviter les environs. Pour emprunter la E19 vers Mons ou Charleroi depuis les échangeurs de Machelen, Strombeek-Bever ou Grand-Bigard, il est préférable de passer par le ring intérieur.

Sur la E40 de Gand à Bruxelles, la situation à Ternat est plus grave. Lors d'un premier accident, trois véhicules sont entrés en collision, tandis qu'un kilomètre plus loin, un motocycliste a été tué dans un second accident. Les circonstances exactes du crash doivent encore être éclaircies et feront l'objet d'une enquête plus approfondie, a indiqué la police fédérale. Une seule voie est disponible à ces endroits, ce qui entraîne des embouteillages sur une distance de huit kilomètres.

Pour aller de Gand à Hasselt, il vaut mieux passer par Anvers, et pour rejoindre Bruxelles depuis Gand, il est conseillé de passer par la E17, la N16 et l'A12.