Trois arrestations après une agression à Mouscron

(Belga) Trois individus suspectés d'une agression à Mouscron ont été placés sous mandat d'arrêt, a indiqué le parquet de Tournai jeudi.

Un homme de 34 ans a été agressé, la nuit de dimanche à lundi, dans son logement situé dans le quartier du Mont-à-Leux à Mouscron. La victime a été blessée et hospitalisée. Les services de police ont été contactés lundi vers 00h45 par une habitante signalant qu'une agression venait d'avoir lieu dans un appartement voisin au sien. Arrivée sur place, une équipe de la police a pris en charge la victime, qui a été admise en milieu hospitalier. Grâce aux témoignages recueillis sur place et aux recherches menées dans la foulée par la centrale de vidéosurveillance de la ville, les équipes d'intervention ont mis la main vers 01h15, dans le centre-ville de Mouscron, sur quatre individus qui répondaient aux signalements diffusés. Après avoir été interpellés et auditionnés dans les locaux de la police, les quatre individus ont été privés de liberté. Les suspects ont ensuite été présentés mardi à la juge d'instruction de Tournai Mme Dierick. La magistrate a finalement délivré trois mandats d'arrêt. L'enquête, confiée au service d'enquêtes et de recherches de la zone de police, suit son cours. (Belga)