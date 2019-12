Trois blessés, dont deux grièvement, dans une fusillade à Besançon

(Belga) Trois personnes ont été blessées, dont deux grièvement, dans une fusillade survenue mercredi soir à Besançon, ville de l'est de la France, a indiqué un source policière.

La fusillade a eu lieu vers 19h30 dans le quartier sensible de Planoise, sur fond de trafic de stupéfiants, selon cette même source. Des hommes cagoulés ont ouvert le feu sur un groupe, blessant grièvement deux hommes de 30 et 31 ans. Un adolescent de 14 ans a également été légèrement blessé. Il sera entendu très prochainement par la police judiciaire, qui a été saisie, a ajouté une source policière. Les deux trentenaires ont été opérés mercredi dans la soirée. Selon le quotidien L'Est Républicain, les tireurs auraient utilisé des "armes automatiques, voire de armes de guerre" et auraient eux aussi essuyé des tirs en retour. Les assaillants ont ouvert le feu avec des armes "genre Kalachnikov", a confirmé une source policière. Une grenade a également été retrouvée par les policiers sous une voiture, selon cette même source, qui précise que ces incidents sont "assez fréquents" à Planoise. (Belga)