Trois braqueurs wallons arrêtés en France: ils ont reconnu être impliqués "dans une série de braquages successifs"

Trois braqueurs wallons ont été arrêtés en France après avoir commis cinq braquages dans des magasins, un McDo et des pharmacies en France. Les faits ont eu lieu dans quatre départements différents, en l'espace de huit jours. Le butin par attaque n'était pas très élevé (entre 500 € et 1.000 €), révèlent nos confrères de SudPresse.

Ces jeunes âgés de 22, 21 et 18 ans ont été interpellés dans la nuit du 8 au 9 novembre alors qu’ils s'apprêtaient à franchir la frontière franco-espagnole. Le trio était activement recherché.

"Placé en garde à vue, le trio a entièrement reconnu être impliqué dans une série de braquages successifs, tous commis en zone rurale, dans des commerces de proximité et une pharmacie, les 30 et 31 octobre, les 2, 5 et 6 novembre, toujours aux heures de fermeture des commerces", a expliqué la police française à nos confrères de SudPresse. "Le mode opératoire et le véhicule volé en Belgique dans la nuit du 23 au 24 octobre avec le lequel le trio se déplaçait ont permis d’arrêter un périple criminel au cours duquel il est apparu aux enquêteurs de la gendarmerie, une prise de confiance de plus en plus inquiétante des trois mis en examen."

Les jeunes Belges, qui ont agi avec des armes blanches et des armes factices, ne sont pas liés au milieu du grand banditisme. Ils ont été mis en examen par le juge d’instruction de Narbonne et placés en détention provisoire.