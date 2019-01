Trois hommes arrêtés pour le kidnapping du gérant du Chalet du Laerbeek

(Belga) Trois hommes ont été arrêtés pour le kidnapping du patron du Chalet du Laerbeek commis en septembre dernier, a confirmé à l'agence Belga mercredi soir Me Yannick De Vlaeminck, l'avocat de l'un des trois suspects, selon une information de la Dernière Heure. Ceux-ci sont déjà passés devant la chambre du conseil il y a quelques jours, laquelle a confirmé leurs mandats d'arrêt.

Le gérant du restaurant Chalet du Laerbeek à Jette avait été kidnappé par trois individus armés et encagoulés, le 9 septembre dernier, alors qu'il s'apprêtait à fermer et à quitter son établissement. La victime avait été ligotée et ses yeux bandés avant d'être emmenée à bord de son propre véhicule par les malfrats vers une destination inconnue. Ceux-ci l'avaient ensuite dépouillée avant de l'abandonner à Molenbeek-Saint-Jean. Légèrement blessé et sous le choc, le gérant du restaurant, qui avait déjà été agressé auparavant, s'est désormais offert les services d'une protection rapprochée, selon la Dernière Heure. (Belga)