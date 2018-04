Trois individus boutent le feu à la station-service de Courcelles après leur braquage (vidéo)

Trois individus ont attaqué une station-service de Courcelles pour emporter la caisse, durant la nuit de dimanche à lundi. Une fois leur méfait commis, ils ont bouté le feu au commerce. Celui-ci a été ravagé par les flammes.

Le vol à main armée a été commis dans la partie "magasin" d'une station-service ouverte 24 heures sur 24, lundi vers 04h00, sur la rue Winston Churchill à Courcelles. Selon les services de secours, trois auteurs armés et encagoulés ont fait irruption dans le commerce et ont braqué le personnel présent afin de se faire remettre le contenu de la caisse. Ils ont ensuite bouté le feu à la station-service qui s'est rapidement embrasée. Les victimes ont pu évacuer les lieux à temps et alerter les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est.

Malgré les risques d'explosion, les hommes du feu ont pu maîtriser les flammes. La station-service a néanmoins subi de lourds dégâts matériels. Avertie des faits, la police locale des Trieux (Courcelles - Fontaine-l'Evêque) s'est rendue sur place et a ouvert une enquête.

Photos envoyées par Fabian Vanhove