Trois morts et deux tonnes de drogues saisies lors d'une opération policière à Rio

(Belga) Une opération coup de poing de la police dans une favela du nord de Rio de Janeiro a fait trois morts et permis la saisie de plus de deux tonnes de drogues, ont annoncé les autorités locales.

"Vous doutez encore du fait que c'est un grand jour? Plus de deux tonnes de drogues ont été saisies", a tweeté la police militaire de Rio samedi soir, un message illustré d'une photo d'agents lourdement armés posant devant une grande quantité de paquets de stupéfiants qui s'apparentent à du cannabis et de la cocaïne. Les autorités n'ont pas donné de détail sur la nature des drogues retrouvées dans l'ensemble de favelas de Penha, près de l'aéroport international. D'après la police, trois fusils d'assaut ont également été saisis et 16 suspects ont été arrêtés. Trois autres ont été tués lors d'échanges de tirs nourris avec les policiers dans la matinée de samedi. Jeudi, une autre opération d'envergure s'était soldée par la saisie d'une trentaine de fusils d'assaut à Maré, autre ensemble de favelas emblématique de Rio de Janeiro. (Belga)