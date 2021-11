Trois Néerlandais de 16 et 17 ans décèdent dans une collision avec une ambulance

(Belga) Trois Néerlandais mineurs sont morts dans une collision frontale entre une ambulance et une voiture dans la nuit de samedi à dimanche à Helmond, aux Pays-Bas. Toutes trois se trouvaient dans le second véhicule.

Selon la police, il s'agit de deux jeunes hommes âgés de 15 et 16 ans originaires d'Eindhoven et d'un autre de 16 ans originaire de Nuenen. Ce dernier aurait été au volant de la voiture. Le quatrième occupant de la voiture, un garçon de 15 ans originaire d'Eindhoven, a été grièvement blessé. Deux ambulanciers ont également été blessés. Tous les blessés ont été emmenés à l'hôpital. Selon un porte-parole de la police, les blessures du personnel ambulancier étaient toutefois mineures. La police enquête sur les causes de l'accident. Selon les premiers éléments, l'ambulance n'avait ni ses sirènes ni ses gyrophares allumés. (Belga)