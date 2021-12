La police fédérale a-t-elle enfreint les règles sanitaires? Un policier des chemins de fer explique avoir récemment participé à une formation dans un local trop petit dans lequel les distances sociales n'étaient pas respectées. Trois personnes ont ensuite été testées positifs au coronavirus. La police fédérale explique que la ventilation et le port du masque étaient suffisants.

Une formation pour les nouveaux arrivant de la SPC, la police des chemins de fer, s'est tenue la semaine dernière. Elle s'est déroulée sur plusieurs jours à Anderlecht.

Sur la porte de la salle utilisée pour la formation, il est clairement indiqué qu'elle ne peut accueillir que 13 personnes maximum pour pouvoir respecter la distanciation sociale. Or, durant la formation, il y avait entre 18 et 21 participants. L’un d’entre eux est tombé malade et diagnostiqué positif au covid-19.

"Le lendemain, ce collègue ne s'est pas présenté, mais malheureusement les autres collègues ont pu être contaminés dans la mesure où la distanciation sociale n'a pas été respectée par l'organisation. Il s'est avéré en fin de semaine qu'il y a encore deux nouveaux cas positifs de covid, de deux membres qui ont participé à la formation", nous explique Nicolas, un membre de la police fédérale.

La police se justifie

Les participants à la formation venaient de différente unités: Bruxelles, Liège ou Charleroi. Contactée, la police fédérale précise que le directeur de la prévention a validé l’utilisation du local car le port du masque était obligatoire, la pièce ventilée et munie d’un détecteur de CO2.

"Le souci qu'on a au niveau déontologique, c'est se dire qu'on ne respecte pas les règles en interne. Et on nous demande, nous policiers, d'aller sur le terrain et de verbaliser des personnes qui ne portent pas le masque", confie encore Nicolas.

Est-ce que vous acceptez ou non l'augmentation de ce niveau de risque?

Nous avons expliqué la situation à un docteur. Il estime que l’employeur a pris un risque en négligeant la distanciation sociale. "Dans un dispositif qui comprend plusieurs mesures, si vous retirez un des éléments, vous augmentez le niveau de risque. Alors la question est: est-ce que vous acceptez ou non l'augmentation de ce niveau de risque? Est-ce qu'il vous paraît raisonnable ou pas?", réagit Marc Borguet, médecin du travail et médecin hygiéniste.

Fallait-il annuler la formation même si le port du masque et la ventilation était assurés selon la police fédérale? "Une aérosolisation de ce virus dans une pièce est possible. Le masque protège essentiellement contre l'émission de gouttelettes, mais beaucoup moins contre les contaminations dues à cet aérosol", explique Marc Borguet.