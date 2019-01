Tueries du Brabant: un ancien enquêteur sous mandat d'arrêt à Charleroi, il est soupçonné d'avoir dissimulé des informations

Philippe V., ancien inspecteur de la cellule Delta, dans le cadre de l'affaire des tueurs du Brabant, a été placé sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction à Charleroi, a fait savoir jeudi le parquet fédéral.



Philippe V, 62 ans, qui est à présent pensionné, avait été privé de liberté mardi. Il est soupçonné d'avoir au minimum dissimulé certaines informations, potentiellement cruciales, pour l'enquête concernant les tueurs du Brabant. L'arrestation est à mettre dans le contexte de la découverte d'armes ayant servi aux tueries le 6 novembre 1986 à Ronquières (Hainaut).

Dans les années 80, Philippe V. était membre de la cellule d'enquête Delta, sous la direction du juge d'instruction de Termonde Freddy Troch. Le suspect a été entendu jeudi par la juge d'instruction de Charleroi Martine Michel, qui a décidé de le placer sous mandat d'arrêt. Après deux commissions d'enquête et trois décennies de recherches, les auteurs de cette vague de braquages et d'assassinats commis entre 1982 et 1985, qui ont fait 28 morts, dont des enfants, n'ont toujours pas été identifiés. L'intention des tueurs du Brabant n'a jamais été déterminée non plus.

