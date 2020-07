Tueurs du Brabant: des fouilles en cours dans un champ à Grez-Doiceau

Des fouilles sont en cours à Pécrot, un village de la commune de Grez-Doiceau dans le Brabant wallon. Le parquet fédéral confirme nos informations selon lesquelles ces fouilles sont en lien avec les tueries du Brabant.

"À Grez-Doiceau, dans les champs entre Nethen et Pécrot, il y a la police et la protection civile, des grues et des containers chargés de terre. Cela me fait penser à des fouilles, nous écrit Patrick via le bouton orange Alertez-nous. Quand j'ai vu ce déploiement, j'ai tout de suite compris qu'il se passait quelque chose d'inhabituel".

Renseignement pris auprès de la zone de police Ardennes brabançonnes, des fouilles sont bien en cours à cet endroit, ruelle du Curé, à Pécrot, un village de la commune de Grez-Doiceau. Elles sont menées par la police fédérale avec le soutien de la protection civile.

Selon nos informations, elles sont entreprises dans le cadre de l'enquête sur les tueries du Brabant. Joint par notre rédaction, le parquet fédéral confirme le lien avec l'enquête mais ne fait aucun commentaire supplémentaire. Les fouilles ont débuté en début de journée et devrait se poursuivre toute la journée. "Les fouilles ont lieu dans un bois qui se trouve entre deux champs, décrit encore notre témoin, Patrick. La police bloque toutes les rues aux alentours".

Plus d'informations à venir.

Photos: Olivia François