Tueurs du Brabant: La famille Bonkoffsky déçue

(Belga) La famille de Christiaan Bonkoffsky est déçue mardi de l'information du parquet fédéral selon laquelle l'ex-gendarme n'est pas le "Géant" de la bande des tueurs du Brabant, indique son avocat Geert Lenssens. La famille estime que la justice donne une mauvaise image des témoins. Elle est par ailleurs convaincue qu'il y a plusieurs "Géants".

Il y a un peu plus d'un an, un homme originaire de Termonde avait indiqué aux enquêteurs que son frère, Christiaan Bonkoffsky, était le "Géant" de la bande de braqueurs responsables de la mort de 28 personnes entre 1982 et 1985. L'ancien gendarme aurait avoué à son frère ses liens avec le groupe de tueurs peu avant son décès. Selon la famille Bonkoffsky, des éléments curieux persistent. Le témoin n'aurait ainsi jamais dit que son frère avait avoué être le "Géant", mais bien qu'il faisait partie de la bande et qu'il savait qui d'autre en était membre. Ses proches pensent aussi qu'il y a plusieurs "Géants". De plus, l'ADN et la montre que la famille avait mis à disposition de la justice n'ont jamais été analysés selon elle et se trouvent toujours dans un laboratoire. Certains détails n'auraient pas non plus été pris en compte. Des témoins avaient en effet décrit la démarche du "Géant" comme "souple, légèrement courbée, élancée, ce qui correspond à Christiaan Bonkoffsky et n'est pas une coïncidence", poursuit l'avocat. Pour la famille, il est est incompréhensible qu'il soit déjà "formellement décidé que quelqu'un n'est pas l'auteur sans pour autant apporter la preuve du contraire". Elle se demande donc si la justice a identifié un autre Géant ou a récolté des témoignages qui peuvent confirmer que les déclarations de Christiaan Bonkoffsky sont inexactes. Les membres de la famille appellent enfin le parquet fédéral à donner des explications sur les récents articles parus récemment sur base de leurs déclarations. Le parquet fédéral ne fait pas de commentaires pour l'instant. (Belga)