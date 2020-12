Tueurs du Brabant: les anciens dirigeants d'un groupe d'extrême droite vont devoir se soumettre à des tests ADN

Trois anciens dirigeants d'un groupe d'extrême droite dissout dans les années 1980, le Front de la Jeunesse, vont devoir se soumettre à des tests ADN, dans le cadre de l'enquête relative aux tueries du Brabant, selon la Dernière Heure vendredi. Le parquet fédéral a confirmé que de nombreux prélèvements ADN ont été, et doivent encore, être opérés dans le cadre de ce dossier, sans préciser qui doit s'y soumettre. Mais il a indiqué que cela concernait environ 800 personnes et que la moitié de celles-ci l'ont déjà effectué.



"Je peux confirmer qu'on a un certain nombre de traces ADN dans le dossier à vérifier", a expliqué Eric Van Duyse, porte-parole du parquet fédéral. "A l'époque où l'enquête a débuté, les techniques de recherche d'ADN n'étaient pas celles qu'elles sont aujourd'hui, et donc on manque d'indications pour lier éventuellement des noms qui apparaissent dans le dossier à certaines traces ADN prélevées", a-t-il dit. "On a 800 noms qui doivent être vérifiés. Aujourd'hui, on est au-delà des 400 tests effectués. Je précise que la réalisation de ces tests ne veut pas dire que c'est incriminant pour ceux qui doivent s'y soumettre, mais ce sont toutes des portes qu'il faut fermer", a expliqué Eric Van Duyse.C'est dans ce cadre que le corps du cascadeur Alain Vincx a été exhumé lundi au cimetière d'Ophain-Bois-Seigneur-Isaac, dans l'entité de Braine-l'Alleud. Le nom de cet homme avait été cité dans le dossier des tueurs du Brabant, sans qu'aucun élément déterminant n'ait jamais démontré son implication dans la série d'attaques à main armée qui, de 1982 à l'automne 1985, ont causé la mort de 28 victimes.