Tueurs du Brabant - Un membre de la Sûreté de l'Etat avait alerté sa famille, témoigne sa sœur

La soeur et le filleul d'un ancien haut placé de la Sûreté de l'Etat ont assuré mercredi sur la chaîne VTM que l'homme avait prévenu sa famille en 1985 qu'il fallait éviter les magasins Delhaize.

"Je me souviens encore qu'il disait: 'Allez-vous régulièrement au Delhaize? Eloignez-vous en pour le moment'", a raconté sur la chaîne flamande VTM la soeur d'un ancien membre de la Sûreté de l'Etat. "Nous savions ce qui s'était passé à Overijse, alors nous avons écouté mon frère." La dame ne peut cependant pas assurer que son frère, décédé depuis, savait qu'une attaque serait perpétrée précisément au Delhaize d'Alost. "De ce que je me souviens, l'attaque au Delhaize d'Alost a eu lieu deux semaines plus tard", a toutefois souligné le filleul de l'homme. Les deux témoins sont prêts à raconter leur histoire aux enquêteurs, ont-ils précisé.