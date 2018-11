Tueurs du Brabant: Une marche blanche à Alost pour commémorer les 33 ans de l'attaque du Delhaize

(Belga) Une marche blanche aura lieu le 9 novembre à Alost pour commémorer les 33 ans de l'attaque du Delhaize, qui avait fait huit morts. "Nous voulons que les choses changent quant à l'aide aux victimes dans notre pays, pas seulement pour les victimes des tueurs du Brabant, mais également pour celles de Marc Dutroux, de Zaventem ou de Maelbeek. Pour toutes les victimes", explique David Van de Steen, qui a perdu ses parents et sa soeur dans la tragédie du 9 novembre 1985.

L'initiative de la marche a été lancée à la suite de la première du film "Niet Schieten" ("Ne tirez pas"), qui raconte l'histoire de M. Van de Steen et de son grand-père. Ce sera un cortège silencieux "pour les victimes de la terreur et de crimes graves, contre la justice déliquescente et les affaires étouffées, contre le manque d'aide aux victimes", explique l'organisateur Michel Markey. "Je n'ai plus beaucoup d'espoirs par rapport à l'enquête", se désole M. Van de Steen. "La seule chose qui peut encore changer est l'aide aux victimes. Il n'y a quasiment rien de prévu pour celles des tueurs, de Dutroux, de Zaventem, de Maelbeek. Si une nouvelle affaire surgit, ce sera la même chose pour les nouvelles victimes. Il faut un peu plus d'humanité dans le système. C'est aujourd'hui un labyrinthe de paperasses, alors que cela devrait être transparent." Jean Lambrechts, le père d'Eefje, ainsi que des victimes des attentats du 22 mars 2016 défileront à cette occasion. (Belga)