Ukraine: huit morts dans l'incendie d'un hôtel à Odessa

(Belga) Huit personnes ont été tuées et dix autres blessées dans l'incendie d'un hôtel à Odessa, en Ukraine, dans la nuit de vendredi à samedi, ont annoncé les services d'urgence ukrainiens.

L'incendie de l'hôtel Tokyo Star a commencé à 1h30 du matin (22h30 vendredi soir GMT) et n'a pu être éteint que trois heures plus tard avec l'intervention de 65 pompiers et 13 véhicules, ont précisé les autorités. Odessa, grande ville portuaire sur la Mer noire, située à près de 500 km au sud de Kiev, est également une station balnéaire qui attire les touristes en été. (Belga)