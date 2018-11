Un accident à Groenendaal provoque un embouteillage MONSTRE sur le Ring de Bruxelles

Un grave accident s'est produit ce samedi matin sur le Ring de Bruxelles, à hauteur de Groenendaal en direction de Zaventem. Les deux bandes de circulation sont obstruées, ce qui provoque d'importants ralentissements.

"Il y a un grave accident devant. Cela fait une heure qu'on est bloqué", nous indiquait Anthony à 5h40. "Nous sommes à l'arrêt total, moteur éteint. Que se passe-t-il sur le Ring ?", se demandait Samy. "Nous sommes à l'arrêt depuis 1 heure sur le Ring Est direction Bruxelles après Waterloo. Les pompiers sont passés. On espère être débloqué", précisait une lectrice peu après 6h00.

La chaussée a été libérée vers 6h25, mais il faudra encore un certain temps avant que les files ne se résorbent. A l'heure actuelle, on ignore si l'accident en question a fait des blessés.



Brouillard et nuages bas

Par ailleurs, l’IRM a publié un avertissement concernant le brouillard, surtout dans le nord du pays. "Cette nuit, nuages bas et brouillards pourront réduire la visibilité sur l’ouest du pays", écrit l’IRM. Ce sont surtout les automobilistes circulant dans les provinces de Flandre Occidentale et Orientale, ainsi qu'à la Côte, qui sont appelés à la prudence.