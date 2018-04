Un accident de la circulation fait quatre blessés dans le Tournaisis

(Belga) Un grave accident de la route s'est produit samedi après-midi dans la région de Tournai. Les victimes ont dû être désincarcérées. On déplore quatre blessés, à des degrés divers.

Les faits se sont déroulés samedi après-midi, vers 17h45, le long de la chaussée de Lille à Marquain, dans l'entité de Tournai. Dans un virage, deux voitures sont entrées en collision. Le choc a été frontal. Un véhicule SMUR de Mouscron, quatre ambulances, venues de Tournai, Antoing et Mouscron, un véhicule de désincarcération et un camion de balisage ont été dépêchés sur les lieux. Coincés dans les tôles de leurs véhicules, les occupants ont dû être désincarcérés. Quatre personnes ont été blessées à des degrés divers et admises en milieu hospitalier. On ignore pour l'instant leur état de santé. Les services de secours et la police de Tournai étaient toujours sur place à 18h30. (Belga)