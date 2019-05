"Embouteillage monstre" sur le rail: un incendie provoque l'arrêt de la circulation à Bruxelles et des perturbations dans tout le pays

L'interruption de la circulation des trains entre Bruxelles-Nord et Bruxelles-Midi, depuis 06h30 environ mardi matin, crée la pagaille sur le réseau en pleine heure de pointe matinale. Selon une mise à jour de la situation vers 07h30, il ne faut pas attendre de rétablissement avant la fin de l'heure de pointe. Retards et suppressions sont à attendre pour tous les trajets vers Bruxelles ou qui traversent normalement la capitale. Seuls quelques trains sont déviés via des lignes contournant la ville.

C'est une tuile pour de nombreux navetteurs ce mardi matin. La circulation vers Bruxelles est perturbée depuis environ 6h50 ce mardi matin. Les messages ont rapidement afflué via le bouton orange Alertez-nous:



"Nous sommes bloqués dans le train entre la gare de Bruxelles-Central et la gare de Bruxelles-Nord", nous a expliqué Alex.



"Aucun train venant de Namur ne rentre dans Bruxelles. Nous faisons marche arrière et retournons sur Ottignies", nous a indiqué Olivier.



"Mon train est retenu à Namur", a réagi Luc.



"Nous sommes bloqués en gare de Braine-le-Comte", a précisé un autre témoin.



"Tous les trains supprimés vers Bruxelles", nous a envoyé Martine, avec une photo:







Un acte de vandalisme



Nous avons pu joindre un porte-parole d'Infrabel, le gestionnaire du réseau ferroviaire. "Juste avant 6h30 ce mardi matin, nous avons constaté des dégagements de fumée le long de la voie 12 à la gare du Nord. Il s'agit en fait de loges électriques, de ces loges blanches dans lesquelles il y a tous les systèmes électriques de signalisation, qui ont pris feu. L'incendie a provoqué, pour des raisons de sécurité, l'arrêt de la circulation entre la jonction entre la gare du Nord et la gare du Midi, pour tous les trains qui circulent", a expliqué Arnaud Reyman.



"Donc il n'y a pas de trafic ferroviaire entre la gare du Nord et la gare du Midi, ce qui signifie qu'un train sur trois qui circule ce matin en Belgique ne passera pas par la jonction", a précisé le porte-parole. "Ça a des répercussions sur l'ensemble du réseau. Comme c'est un point de passage obligé pour un train sur trois, et donc pour toutes les personnes qui sont amenées à venir travailler à Bruxelles. Et pour les trains qui traversent la Belgique et qui passent par Bruxelles. Il y a un embouteillage monstre", a-t-il ajouté.



Très rapidement, la SNCB a évoqué un acte de vandalisme. Selon les techniciens envoyés sur place, il s'avère finalement qu'une personne sans domicile fixe serait à l'origine de l'incendie. Cette personne aurait voulu faire un petit feu, dans son abri installé le long des voies (le long de la voie 12, plus précisément), et les flammes se sont propagées à des câbles électriques puis aux boîtiers. La personne n'était pas ou plus dans son abri quand celui-ci s'est embrasé.





Les techniciens au travail, difficile d'évaluer la durée du blocage



Les équipes d'Infrabel se sont rapidement mises au travail pour tenter de récupérer au plus vite l'une ou l'autre voie de circulation.



Il est cependant difficile d'estimer la durée des perturbations. "Impossible pour l'instant de faire des prévisions. Pour des raisons de sécurité, nous en sommes toujours à évaluer les dégâts causés par cet incendie. Pour l'instant nous ne pouvons pas faire de prévisions de rétablissement", a réagi Arnaud Reyman.



"Pour l'instant, le meilleur conseil est de suivre la situation minute par minute. Mais ne pas s'avancer à prendre un train pour l'instant tant qu'ils ne peuvent pas circuler", a conclu le porte-parole d'Infrabel.





Bruxelles: point ferroviaire névralgique



Il n'y a que 6 voies entre la gare du Nord et Midi, une jonction centrale dans la capitale, qui sont actuellement toutes à l'arrêt. Les nombreux trains qui passent normalement par Bruxelles ou ont la capitale pour destination sont arrêtés bien en amont car les deux gares sont déjà bien encombrées.



Certains trains sont dès lors stoppés dès leur point de départ (Charleroi, Nivelles, Louvain, etc.), sur les différentes lignes du pays, a indiqué Arnaud Reymann.