Un adolescent arrêté pour avoir poussé un enfant du 10e étage de la Tate Modern de Londres

(Belga) Un adolescent a été arrêté dimanche pour avoir jeté un garçon de six ans du haut d'une plateforme d'observation située au 10e étage du musée Tate Modern de Londres, a indiqué la police.

L'enfant a été transporté par hélicoptère à l'hôpital et se trouve dans un état critique, tandis que le jeune homme de 17 ans est en garde à vue et soupçonné de "tentative de meurtre". La Tate Modern, un musée d'art moderne situé sur les rives de la Tamise et un des lieux touristiques les plus visités de Grande-Bretagne, a été fermée immédiatement après le drame, mais les visiteurs ont ensuite été autorisés à quitter les lieux. Plusieurs d'entre eux ont été interrogés comme témoins. La police a été alertée vers 14h40, a-t-elle précisé dans un communiqué. La victime "a été retrouvée sur un toit du cinquième étage" du bâtiment. Le suspect "est resté avec le public présent sur la plateforme du 10e étage et rien n'indique que la victime le connaissait", ajoute le communiqué. (Belga)