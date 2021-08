Un adolescent de 16 ans retrouvé mort à Ostende après plusieurs heures de recherches

(Belga) Le corps sans vie d'un jeune Bruxellois de 16 ans a été retrouvé jeudi soir à Ostende, après plusieurs heures de recherches menées au large des côtes de la station balnéaire, ont confirmé le chef de la police locale et le bourgmestre faisant fonction d'Ostende. L'adolescent avait disparu dans le courant de l'après-midi alors qu'il était parti se baigner dans la mer avec des amis.

Les secours étaient mobilisés depuis 16h30 environ afin de le retrouver. Un hélicoptère et des drones ont notamment survolé la zone de recherches, tandis que des embarcations des garde-côtes, des sauveteurs, la police maritime et des pompiers étaient déployés en mer. Des fouilles ont aussi été lancées sur la plage et la digue, en vain. L'opération de recherches s'est progressivement étendue vers Bredene en raison du courant. Le corps sans vie du garçon a finalement été découvert peu avant 20h00. Selon le bourgmestre faisant fonction, Kurt Claeys (Open Vld), il se trouvait à proximité de l'endroit où l'adolescent avait disparu. Il était allé se baigner avec des amis durant l'après-midi, mais n'était pas ressorti de l'eau. Ses camarades avaient alors alerté les secours. Les amis et la famille du jeune Bruxellois, ainsi que les maîtres-nageurs, recevront l'aide psychologique nécessaire. Une enquête sera par ailleurs menée pour déterminer les circonstances exactes de la disparition et du décès. (Belga)