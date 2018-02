Un ambulancier abandonne son ambulance avec une patiente à l'intérieur en plein transport

Un ambulancier a abandonné son véhicule de service avec une patiente à l'intérieur à Laethem-Saint-Martin, indique dimanche le parquet de Flandre orientale, confirmant une information du quotidien Het Laatste Nieuws. Il s'agissait d'une ambulance d'une entreprise privée. Le travailleur n'était pas employé depuis très longtemps et a, semble-t-il, délaissé son poste durant un transport entre deux hôpitaux.



Une autre ambulance a finalement emmené la patiente à destination. Le patron de la société privée a pu déterminer le lieu où se trouvait le véhicule, a averti la police et envoyé une autre ambulance sur place. On ignore ce qui a motivé l'ambulancier à agir de la sorte mais l'homme souffrirait de problèmes psychologiques.