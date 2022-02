Un ambulancier roué de coups lors d'une intervention à Kuurne

(Belga) Un ambulancier a été roué de coups lors d'une intervention samedi soir à Kuurne. Les services de secours, venus prendre en charge peu après minuit une personne blessée lors d'une bagarre dans un café, ont été pris à partie par un tiers. L'ambulancier, victime d'une légère commotion cérébrale, se trouve en incapacité de travail pour quelques jours, a confirmé dimanche Francis Benoit (CD&V), le bourgmestre de cette commune de Flandre occidentale et président de la zone de secours Fluvia.

L'ambulance a été appelée sur les lieux peu après minuit pour conduire à l'hôpital un homme blessé à la tête lors d'une bagarre dans un café. En raison des règles sanitaires, la compagne de l'intéressé n'a pas pu l'accompagner. Les esprits se sont alors échauffés et un couple d'amis des intéressés s'en sont pris à l'ambulancier et lui ont porté des coups. Ces derniers ont été interpellés dans la nuit et auditionnés dimanche avant d'être remis en liberté dans l'attente des résultats de l'enquête. Le bourgmestre de Kuurne a qualifié les faits d'inacceptables. "Agresser des secouristes est intolérable et l'ivresse n'est pas une excuse. Heureusement, il y avait des caméras qui ont tout filmé. La tolérance zéro doit prévaloir dans ces cas", a encore précisé Francis Benoit. Des faits également condamnés par la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden (CD&V). "Des actes comme ceux-ci sont intolérables. Ambulanciers, pompiers, policiers, opérateurs de centres d'urgence,? s'engagent à aider les autres 24h/24 et 7j/7. Ils méritent donc tout notre respect. Nous poursuivrons notre politique de tolérance zéro", a-t-elle réagi sur Twitter. (Belga)