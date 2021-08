Un an d'existence pour le réseau de "points-noeuds" cyclistes à Bruxelles

(Belga) BikeNode, le réseau de "points-noeuds" qui permet de circuler facilement à vélo en région bruxelloise, vient de fêter sa première année d'existence samedi, l'occasion pour les concepteurs du projet de faire un état des lieux. Avec quelque trois mille personnes par mois qui utilisent l'application BikeNode, ceux-ci se disent satisfaits, mais ils attendent un coup de pouce de la Région bruxelloise.

Calqué sur le modèle des "fietsknooppunten" en Flandre, qui permettent de créer des balades à vélo sans carte, grâce à un fléchage numéroté sur les bords de route, BikeNode s'est développé à Bruxelles depuis un an. Ce type de réseau de "points-noeuds" s'est également développé en Wallonie. Les concepteurs de BikeNode se sont dits satisfaits de voir que quelque trois mille cyclistes par mois utilisent l'application pour planifier des itinéraires dans Bruxelles. Mais ils attendent désormais que la Région de Bruxelles-Capitale prenne le relais pour continuer d'entretenir le réseau et le développer. Selon eux, un bon réseau de pistes cyclables, de rues et de chemins praticables à vélo au sein de la capitale ne peut que renforcer le tourisme et améliorer encore la mobilité douce en ville. (Belga)