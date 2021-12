Un anniversaire à Charleroi se termine en vol, coups et blessures: un trio d'amis risque jusqu'à 4 ans de prison

Des peines de 2, 3 et 4 ans de prison sont requises pour plusieurs préventions de violence.

Le ministère public a requis lundi après-midi devant le tribunal correctionnel de Charleroi des peines de 2, 3 et 4 ans de prison contre respectivement Jonathan G., Jeanni C. et Timmy C. Les trois prévenus sont poursuivis pour plusieurs préventions de violence: vol à l'étalage, coups et blessures sur deux hommes, tentative d'extorsion, vol avec violence et destruction de deux véhicules. Timmy C. et Jeanni C. reconnaissent les faits.



Le 15 juillet dernier, le trio est suspecté d'avoir commis plusieurs faits de violence, dont des coups et blessures envers trois victimes. Avant le vol du sac à main d'une femme qui a été commis vers 6h45 à la gare de Charleroi-Sud, les trois prévenus ont fêté l'anniversaire de Jeanni C. en consommant de l'alcool et des produits stupéfiants.

Après ce premier fait, les trois hommes ont volé des bouteilles d'alcool dans un magasin avant de porter des coups à un client. "Ce dernier a tenté de s'interposer pour empêcher les prévenus de prendre la fuite quand il a remarqué le manège suspect. Il a ensuite reçu des coups", a précisé le ministère public.

La troisième victime du trio a reçu des coups de poing et de pied. "Elle était au volant de sa voiture quand elle a vu le trio se déchaîner sur une voiture. L'un des prévenus a été vers elle pour tenter de lui extorquer de l'argent avant de lui porter des coups pour finalement être rejoint par les deux autres prévenus."

Selon le ministère public, Timmy C., Jeanni C. et Jonathan G. ont commis, par la suite, d'autres vols et une autre dégradation de véhicule avant d'être interpellés.

Une peine de 4 ans de prison a été requise contre Timmy C., connu pour treize condamnations judiciaires et en état de récidive au moment des faits. Une peine de 3 ans de prison est sollicitée contre Jeanni C. et une peine de 2 ans de prison par défaut contre Jonathan G. Me Balsarini, à la défense de Timmy C., a plaidé un sursis probatoire pour encadrer la consommation d'alcool et de produits stupéfiants du prévenu. Me Martines, avocate de Jeanni C., a également plaidé un sursis probatoire.

Jugement attendu le 5 janvier 2022.