Un appartement détruit par le feu à Mouscron

(Belga) Un incendie s'est déclaré mercredi soir dans un appartement à Mouscron. Le logement a été entièrement détruit. Les proches bâtiments n'ont pas été touchés par le feu. On ne déplore aucune victime.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés mercredi soir, vers 19h30, qu'un incendie s'était déclaré dans une habitation de la place de la Liberté à Mouscron. Venant des casernes de Mouscron, Estaimpuis et Tournai, deux autopompes, un camion-citerne, un camion-échelle et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur les lieux. "A notre arrivée, le bâtiment était déjà embrasé. Il s'agit d'une extension d'une maison dans laquelle on a aménagé un logement. C'est un rez-de-chaussée à deux façades", explique le capitaine Vanzeveren qui a dirigé l'intervention. Le bâtiment a été totalement détruit par le feu et l'occupant, un homme seul, devra être relogé. Brigitte Aubert (cdH), la bourgmestre de Mouscron, s'est rendue sur place. "Les services sociaux vont intervenir pour trouver une solution, cette nuit, pour cette personne sinistrée. On ne déplore aucun blessé, ni aucun intoxiqué", précise l'officier. A 20h, la situation était sous contrôle. Les pompiers sont néanmoins toujours sur place afin de maîtriser le feu qui couve sous les débris. L'origine du sinistre n'est pas encore connue. (Belga)