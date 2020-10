Un automobiliste arrêté avec des MOIS de retard au contrôle technique : "Continuez comme ça et on sera à Noël, hein"

Ce soir, dans le magazine Enquêtes, nos 2 spécialistes de la sécurité routière sont confrontés à un automobiliste en retard de contrôle technique.

Ce soir, Nous verrons Bertrand Caroy confronté à un automobiliste très en retard de contrôle technique: "Vous avez téléphoné pour le contrôle technique ?", lui demande-t-il.

"Je l'ai eu au téléphone mais j'ai pas pris rendez-vous", lui répond l'homme.

"Et vous attendez quoi ?", rétorque le policer, agacé.

Il poursuit : "Monsieur, il y a déjà plusieurs mois que vous êtes en défaut, il y a une attente d'un mois, alors continuez comme ça et on sera à Noël, hein. Si vous pensez qu'on va mettre ça dans la crèche, sans passer le contrôle technique, je vous le dis tout de suite, c'est pas possible. Si vous le passez pas, vous ne l'aurez pas".

Un PV est dressé et une amende devra être payée par le conducteur de la camionnette.