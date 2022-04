Un automobiliste grièvement blessé après un accident sur l'E314 à Maasmechelen

(Belga) Un automobiliste de 38 ans a été grièvement blessé samedi après-midi à la suite d'un accident survenu sur l'E314, à Maasmechelen, en direction de Lummen.

Deux voitures étaient impliquées dans l'accident, qui a eu lieu vers 16h30. Après la collision, un des deux véhicules s'est retrouvé sur la berme centrale et a terminé sa course sur le toit. Le conducteur a été grièvement blessé et son passager légèrement. Aucun passager de l'autre voiture n'a été blessé. La police de la route a fait les constatations d'usage. L'accident a également provoqué des files dans la circulation en provenance des Pays-Bas. (Belga)