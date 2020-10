Un autre louveteau retrouvé mort dans le Limbourg

Les employés du Natuurhulpcentrum d'Opglabbeek ont été appelés vers 6h00, lundi matin, après qu'un jeune loup a été retrouvé sur la N76 entre Opglabbeek (Oudsbergen) et Meeuwen. Selon le Natuurhulpcentrum, l'animal est une jeune femelle, probablement l'un des trois derniers petits d'August et Noëlla.



Le 9 octobre, un autre individu avait été trouvé sur la N74 près d'Eksel. Ceui-ci a été transféré à l'institut de recherche sur la nature et la forêt (INBO) d'Opglabbeek pour un prélèvement ADN, avant d'être transporté au centre de recherche de Grammont. Là, l'animal a été conservé pendant une semaine dans un congélateur à -80°C afin de tuer tous les parasites possibles, après quoi un examen détaillé, entre autres du contenu de l'estomac et des parasites, a pu avoir lieu.